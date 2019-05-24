الإمارات تمنح «البطاقة الذهبية» لآلاف المستثمرين والكفاءات

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، نظام «البطاقة الذهبية»، والذى يوفر إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية فى مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

ونشر الشيخ محمد بن راشد على حسابه فى موقع «تويتر» تغريدة توضح أن الدفعة الأولى من مستحقى الإقامة الدائمة فى الإمارات قد وصل عددهم إلى 6800 مستثمر أجنبى ويبلغ إجمالى استثماراتهم 100 مليار درهم.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أنه سيتم منح الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية فى قصة نجاح دولة الإمارات.

وأضاف بن راشد خلال التغريدة: «نريدهم شركاء دائمين معنا فى مسيرتنا.. وجميع المقيمين فى دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة فى دولة الإمارات».

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وتهدف هذه الخطوة إلى دعم اقتصاد الدولة الخليجية، الذى تأثر مع تراجع

أسعار النفط. ويضخ المستثمرون حوالى 27 مليار دولار فى الاقتصاد الإماراتى.

وعادة ما يحصل الأجانب المقيمون فى الإمارات على تأشيرات لفترات محددة، ويجب تجديدها بصورة دورية، لكن مجلس الوزراء الإماراتى أقر العام الماضى أنه سيبدأ منح تصريحات بالإقامة

لمدة 10 أعوام لرجال الأعمال البارزون والعلماء لأجانب والذين لديهم استثمارات فى الإمارات تصل قيمتها إلى 10 ملايين درهم إماراتى، إذا كانت أصولهم غير العقارية نسبتها 60% على الأقل، كما أقرت السلطات منح إقامة لمدة 5 أعوام لمن يملكون عقارات تبلغ قيمتها 5 ملايين درهم إماراتى على الأقل.