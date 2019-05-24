السعودية تفى بوعدها وتدعم السودان بـ250 مليون دولار

أوفت المملكة العربية السعودية بوعودها لضمان الاستقرار فى السودان، حيث قامت وزارة المالية أمس بإيداع مبلغ (937. 500. 000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، ما يعادل مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار أمريكى، لحساب البنك المركزى السودانى، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت فى 21 أبريل الماضى، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء فى السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكى، منها 500 مليون دولار أمريكى، مقدمة من البلدين كوديعة فى البنك المركزى السودانى لتقوية مركزه المالى، وتخفيف الضغوط
وأكد معالى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه الوديعة تأتى امتدادًا لدعم المملكة للشعب السودانى الشقيق، مضيفًا أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالى والاقتصادى بالبلاد، لا سيما سعر صرف الجنيه السودانى، ما ينعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.
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