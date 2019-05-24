شئون الحرمين تحشد «2000» عامل وعاملة لمواجهة الأمطار على المسجد الحرام

حشدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى أكثر من 2000 عامل وعاملة و4135 معدة وآلية لتصريف وتجديف مياه الأمطار التى شهدها المسجد الحرام الأسبوع الماضى.
وقامت الإدارات الخدمية والميدانية وبالتنسيق مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام بتشغيل كافة طاقتها من الكوادر البشرية والآلية والعمل، وفق خطط الحالاتالطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمالها فى نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكى الشريف، وتنظيم وإدارة الحشود, وذلك أثناء هطول أمطار الخير والبركة على الحرم المكى الشريف.
وعملت الرئاسة على تشغيل الخطط الطارئة فى مثل هذه الأجواء،
من جانبه، كثفت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود من أعمالها وإمداد الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المتخصصة فى السلامة وإدارة الحشود وتوجيه المصلين إلى داخل أروقة المسجد الحرام حرصًا على سلامتهم.
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