تعميم الاختبارات الالكترونية بالكليات.. وإنشاء صندوق لدعم النابغين

أكد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالى سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم تجربة إجراء الاختبارات إلكترونيا باستخدام الحاسب الآلى -المطبقة حاليا على طلبة كليات الطب- على جميع الكليات والجامعات، وسرعة العمل على إنشاء صندوق لدعم النابغين والمميزين داخل الجامعات. وزيادة فاعلية دور الجامعات فى خدمة المجتمع خلال فترة الصيف.

وأشار الوزير إلى اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية شهر مايو الجارى، مؤكدًا على توجيهاته بالتنسيق الكامل بين وزارتى الصحة والتعليم العالى فى تنفيذ المشروعات والمبادرات القومية، وفى مقدمتها إنهاء قوائم الانتظار ومواجهة فيروس سى.

وأضاف الوزير أنه تم عرض الموقف التنفيذى لاستراتيجية تطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر على الرئيس خلال الاجتماع، وتضمنت تطوير التعليم الطبى بالجامعات المصرية، وجهود النهوض بالمستشفيات الجامعية، والموقف التنفيذى لإنشاء الجامعات الجديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى تأكيد الرئيس على أهمية التطوير

التكنولوجى والتحول الرقمى للجامعات، تنفيذًا لذلك، يجرى إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين، سواء على المستوى الإدارى أو التعليمى، وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الصينية، والشركات المتخصصة فى هذا الشأن.

ونوه الوزير إلى أن الاجتماع شهد أيضًا عرض تطور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وتطور إنشاء كليات للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى بالجامعات المصرية.

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وأكد الوزير أن الرئيس وجه فى هذا الاجتماع بمراعاة تطوير منظومة التعليم العالى وفقًا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وسرعة دمج تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، وتطوير المناهج الدراسية بما يلائم احتياجات العصر، وأهمية الارتقاء بالبحث العلمى؛ ليكون داعمًا للتنمية الشاملة والمستدامة فى مصر. وأشار الوزير إلى موافقة

مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 15 مايو على اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، مشيرًا إلى أهمية عقد دورات تدريبية للباحثين لتعريفهم ببنود القانون، وكيفية الاستفادة منه فى إنشاء شركات وأودية العلوم وتعظيم النواحى البحثية.

كما أعلن الوزير تنظيم الوزارة احتفالية عيد العلم خلال شهر أغسطس القادم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من الجامعات والمراكز البحثية.

كما وجه الوزير رؤساء الجامعات نحو ضرورة تحديث الصفحات الرسمية للجامعات على شبكة الإنترنت، والتفاعل مع المواطنين بالرد على شكاواهم ومقترحاتهم، فضلاً عن التسويق للجهود الجامعية والمشروعات التعليمية التى تتم داخل الجامعات.

واعتمد المجلس اللائحة الأساسية الموحدة واللائحة المالية والإدارية الموحدة لوحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء وحدة خاصة تابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكل جامعة حكومية، تكون مهمتها الأساسية دراسة المشكلات والعشوائيات، التى تعانى منها المحافظة التى تتواجد الجامعة بنطاقها. ووافق المجلس على مقترح لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بإعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يتفق مع التطورات الحديثة للمهنة.