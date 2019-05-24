مصر محور الطاقة الكهربائية الرئيسى لثلاث قارات

وصفت صحيفة «فورماتشى» الإيطالية مصر بأنها ستصبح محور الطاقة الكهربائية الرئيسى لثلاث قارات، ومحوراً لتوزيع الطاقة من إفريقيا.

وأبرزت الصحيفة الاتفاقية التى وقعتها مصر مع شركة قبرصية لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا, وأشارت إلى أن القاهرة ونيقوسيا وقعتا عقد اتفاق قيمته مليارا يورو، والتى وصفته الصحيفة بأنه «تاريخى»، حيث

يتبادلان ألفى ميجاوات من الجهد العالى الثابت.

وأشارت إلى أن مصر تسعى لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لتكون محور الطاقة الرئيسى بين إفريقيا والدول العربية فى آسيا ومزود رئيسى للكهرباء للقارة الأوروبية عبر قبرص.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع أيضًا يعد الخطوة الأولى لربط القاهرة

بأوروبا، كما أنه يندرج فى إطار خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لربط مصر بالكهرباء مع أوروبا وأفريقيا ودول الخليج فى آسيا، مضيفة: سيكون لدى مصر إمكانية أن تكون محور كهرباء مهم لجميع بلدان القارات الثلاث.

وتتبع الخطوة القبرصية الاتفاقيات المصرية القائمة بالفعل مع ليبيا والأردن والمملكة العربية السعودية والتى سيبدأ عملها فى يناير 2021، للحصول على قدرة 3 آلاف ميجاوات، والهدف من ذلك هو تحويل مصر إلى مركز رئيسى للكهرباء بين الدول العربية.