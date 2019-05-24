البرازيل تدعو الجيش الفنزويلي إلى دعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد

قال وزير الخارجية البرازيلي ارنستو اروجو اليوم الجمعة إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لا يستطيع إلغاء عملية الانتقال الديمقراطي التي تشهدها كاراكاس، موضحا أنه يتوجب على الجيش الفنزويلي دعم هذا التغيير.
وأضاف اروجو- في تصريحات أدلى بها للصحفيين حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - "أن عملية الانتقال الديمقراطي قائمة منذ يناير الماضي ولا رجوع
وكانت حكومة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انضمت إلى أكثر من 50 حكومة أخرى تؤيد الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزولية خوان جوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، وأشارت الشبكة إلى
وشهدت فنزويلا خلال الشهرين الماضيين أزمة سياسية حادة بعد أن نصب جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من واشنطن؛ وذلك في ضوء الاحتجاجات ضد الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو المستمرة منذ 26 يناير الماضي.
يذكر أن جوايدو دعا الجيش الفنزويلي إلى الانضمام إليه في 30 أبريل الماضي؛ من أجل الإطاحة بمادورو، إلا أن عددا قليلا من الجنود استجابوا إليه.
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