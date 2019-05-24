حميدتي: ندعم الرياض في مواجهة طهران والحوثيين

أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، دعم بلاده للسعودية في مواجهة "التهديدات والاعتداءات" الإيرانية، وذلك إثر لقائه في الرياض، أمس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان . وقال دقلو الشهير بـ"حميدتي" في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم، إنّ "السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثية".

كما أعلن عن "كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف".

ووصل حميدتي إلى جدّة مساء الخميس، في زيارته الخارجية الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير. وأوضح بيان المجلس، أن الغرض من الزيارة هو "تقديم الشكر للمملكة لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة، فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة.

وقال البيان، إنّ ولي العهد السعودي وعد بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان، كما وعد ولي العهد، بـ"العمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، والعمل على معالجة ديونه.

وعزّزت الولايات المتحدة منذ 1997 العقوبات الاقتصادية، بسبب اتّهامات للسودان بدعم مجموعات جهادية، خصوصا أن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أقام في الخرطوم بين 1992 و 1996، وبسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والنزاع في دارفور الذي أوقع أكثر من 300 ألف قتيل منذ 2003.