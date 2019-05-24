1500 جندي أميركي إضافي إلى الشرق الأوسط

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن التعزيزات العسكرية للشرق الأوسط ستشمل أيضا بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات استطلاع. ولدى الولايات المتحدة حاليا بين 60 و80 ألف جندي منتشرين في الشرق الأوسط، بما في ذلك 14 ألفا في أفغانستان و5200 في العراق، وأقل من ألفين في سورية، بحسب البنتاجون. وقد أرسلت واشنطن إلى الخليج حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن"، وحاملة المروحيات "يو إس إس كيرسارج" على متنهما آلاف الرجال والنساء.
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