خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء الهند لفوزه بولاية ثانية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا أمس، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، هنأه فيه بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. كما بعث خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لناريندرا مودي، بمناسبة فوز حزب الشعب الهندي بزعامته بالانتخابات العامة.

عزاء ملك ماليزيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة لملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه في وفاة والده. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز «علمنا بنبأ وفاة والدكم السلطان أحمد شاه ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد كافة ولشعب ماليزيا الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين، وولي العهد، برقيتي تهنئة لرئيس جمهورية زامبيا إدجار شاجوا لونجو، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.