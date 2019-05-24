استقالة ماي من رئاسة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

وقالت ماي في تصريحات أدلت بها خارج مقر إقامتها في داونينج ستريت، حيث بدا عليها التأثّر، إن «عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام».
وتطلق استقالتها شارة بدء المنافسة على زعامة الحزب في فترة ستبقى ماي خلالها رئيسة وزراء لتصريف الأعمال.
الأوفر حظا في الخلافة
ويعتبر مراقبون أن بوريس جونسون يعد المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، فيما قال وزير الخارجية السابق في تغريدة «شكرا لخدماتك الدؤوبة التي قدمتيها لبلادنا ولحزب المحافظين.. لقد آن الأوان لمتابعة ما كانت تطالب به: الوقوف معا وإنجاز بريكست».
المستشارة الألمانية
من جهتها، أعلنت متحدثة باسم أنجيلا ميركل، أمس، أن المستشارة الألمانية «تحترم» قرار نظيرتها البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة إثر فشلها في إقناع النواب البريطانيين بالمصادقة على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة مارتينا فيتز «في شكل عام، تحرص «المستشارة» على أن تحافظ الحكومة الألمانية على تعاونها الوثيق مع الحكومة البريطانية. وهذا الأمر سيبقى على هذا النحو»، رافضة التطرق إلى نتائج هذه الاستقالة على ملف بريكست، معتبرة أنها تبقى «رهنا بتطورات السياسة الداخلية البريطانية».
الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «لا تغير شيئا» في موقف الدول الـ27 الأعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية مينا أندريفا «سنحترم رئيس الوزراء الجديد، لكن ذلك لا يغير شيئا في الموقف الذي اعتمده المجلس الأوروبي حول اتفاق خروج» بريطانيا من الاتحاد.
لائحة المرشحين لخلافة ماي
بوريس جونسون
أحد مهندسي استفتاء الخروج
جيريمي هانت
مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
دومينيك راب
عين وزير بريكست
مايكل جوف
يشكك في الاتحاد الأوروبي
ساجد جاويد
عين في 2018 وزيرا للداخلية
أندريا ليدسوم
مدافعة شرسة عن بريكست
أمبر راد
عينت وزيرة للداخلية ثم للعمل
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