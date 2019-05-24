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بحرية ليبيا تنقذ 290 مهاجرا

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أعلن المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم أن قوات البحرية الليبية تمكنت من إنقاذ 290 مهاجراً غير نظاميين قبالة سواحل شرق العاصمة طرابلس في عمليتين منفصلتين.

وأوضح العميد قاسم في بيان له، أمس، أن دورية حرس السواحل أنقذت 87 مهاجراً من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب مطاطي شبه غارق قبالة بلدية القره بولي على بعد 50كم شرق العاصمة طرابلس .

وفي عملية منفصلة ثانية، تمكنت دورية حرس السواحل من إنقاذ 203 مهاجرين كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة ساحل مدينة زليتن 140كم شرق طرابلس.


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