بحرية ليبيا تنقذ 290 مهاجرا

وأوضح العميد قاسم في بيان له، أمس، أن دورية حرس السواحل أنقذت 87 مهاجراً من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب مطاطي شبه غارق قبالة بلدية القره بولي على بعد 50كم شرق العاصمة طرابلس .
وفي عملية منفصلة ثانية، تمكنت دورية حرس السواحل من إنقاذ 203 مهاجرين كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة ساحل مدينة زليتن 140كم شرق طرابلس.
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