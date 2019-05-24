ويكيبيديا تقاضي النظام التركي أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

شادي صلاح الدين (لندن)

أعلنت مؤسسة دائرة المعارف العالمية «ويكيبيديا» رفع دعوى قضائية ضد السلطات التركية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بعد القرار الذي اتخذه نظام أردوغان بحظر موقعها قبل عامين. وتقول المؤسسة التي تعرف باسم «ويكيميديا»، إنها ترفع القضية على أساس أن فرض حظر على الموسوعة العالمية «ينتهك الحق في حرية التعبير». وتم حظر الوصول إلى ويكيبيديا في تركيا منذ أبريل 2017.

وقال المسؤولون في ذلك الوقت إن «إجراء إدارياً» قد اتخذ، لكنهم لم يعطوا أي سبب للحظر، حيث أعلنت وقتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية «إنه بعد الإطلاع على التحليلات التقنية والاعتبارات القانونية الواردة في القانون رقم 5651 (المنظم للإنترنت)، تم اتخاذ إجراء إداري ضد هذا الموقع». وقالت مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية تدير «ويكيبيديا»، في بيان لها «إننا نتخذ هذا الإجراء كجزء من التزامنا المستمر بالمعرفة وحرية التعبير كحق أساسي لكل شخص».

وأضافت «نحن نفعل ذلك فقط بعد محاولات متواصلة وشاملة لرفع الحظر من خلال الإجراءات القانونية في المحاكم التركية، وإجراء محادثات بحسن نية مع السلطات التركية، وحملات لزيادة الوعي بالحظر وتأثيره على تركيا وبقية العالم».

واعتادت تركيا حظر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت، بما في ذلك «فيسبوك»، و«تويتر» في الماضي.