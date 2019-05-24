المحافظون: رئيس الوزراء البريطاني الذي سيخلف ماي سيعين قبل 20 يوليو

أعلن حزب المحافظين أن رئيس الوزراء البريطاني، الذي سيخلف تيريزا ماي التي استقالت اليوم الجمعة، سيعين قبل بدء العطلة البرلمانية في 20 يوليو.

وسيجري حزب المحافظين، الذي يتولى رئيسه عادة رئاسة الحكومة، سلسلة عمليات اقتراع لنواب الحزب لتحديد مرشحين اثنين يتم عرض اسميهما لاحقاً على تصويت أعضاء الحزب.

وتعليقاً على إعلان ماي استقالتها، اعتبر بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لخلافتها في رئاسة الحزب والحكومة، اليوم الجمعة، أنه "آن الأوان لإنجاز بريكست".

وقال وزير الخارجية السابق، الذي استقال بسبب خلافات مع ماي حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على "تويتر"، "شكراً لخدماتك الدؤوبة التي قدمتها لبلادنا ولحزب المحافظين. لقد آن الأوان لمتابعة ما كانت تطالب به: الوقوف معاً وإنجاز بريكست".