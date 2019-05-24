كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. أول صورة للمشتبه به فى حادث انفجار مدينة ليون الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء فرنسيون عبر تويتر، صورا للمشتبه به فى حادث تفجير ليون الفرنسى الذى أسفر عن إصابة 13 حتى الآن.

ووفقا للصورة المتداولة، فظهر المشتبه به ملثما ويسير بدراجة هوائية التقطت عبر كاميرات مراقبة، وقال متداولو الصورة أن المشتبه به الذى وضع الطرود الملغومة فى المدينة، يبلغ من العمر حوالى 30 عاما، مؤكدين أنه لا توجد إشارة إذا كان مسلحا أم لا.



كانت انفجرت عبوة ناسفة اليوم الجمعة في شارع فيكتور هوغو بمدينة ليون، عند حوالي الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي أسفر عن إصابة 13 شخص على الأقل بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا