كريستيانو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة فريقه يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير سابقة أن راموس يدرس الرحيل عن سانتياغو برنابيو، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن كريستيانو، طالب اليوفي بالتحرك لضم راموس، لدعم دفاع السيدة العجوز.

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ويستعد فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، للتحرك من أجل بدء المفاوضات مع راموس، لتعويض اعتزال أندريا بارزالي، وتقديم العون لجورجيو كيليني وبونوتشي.

وأكد التقرير أن رونالدو أخبر مسؤولي يوفنتوس أن وجود راموس في أليانز ستاديوم مهم للغاية، لما يملكه من خبرات طويلة، خاصة في دوري الأبطال.

وقضى راموس في ريال مدريد ما يقرب من 14 عامًا حقق خلالها جميع الألقاب الممكنة، بما فيها دوري الأبطال في 4 مناسبات.