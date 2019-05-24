العثور على أحافير بشرية عمرها 3000 عام في الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الحكومية، اليوم الجمعة، خبر عثور علماء آثار صينيون في مقاطعة آنهوي الشرقية، على أحافير بشرية تعود لأكثر من 300 ألف عام.

ووجد علماء آثار صينيون، أكثر من 30 أحفورة بشرية يعود عمرها لأكثر من 300 ألف عام، في مقاطعة آنهوي الشرقية، بالصين.

وقالت الوكالة، إنه سبق وأن عثر العلماء الصينيون، خلال الأعوام الخمسة الماضية، على أكثر من 40 أحفورة لحيوانات ثديية، بالإضافة إلى 100 قطعة أثرية صخرية.

وصرّح العالم في معهد علوم الحفريات الفقارية في أكاديمية العلوم الصينية، فو شيوسي، أن المنطقة التي عثر فيها على الأحافير، يعتقد بأنها كانت كهفا مهدما.

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وتابع شيوسي، أن وجود هذه الأحافير إلى جانب الأعمال الحجرية دليل على وجود أنماط للسلوك البشري في العصور القديمة، والتي تظهر سيناريوهات الحياة القديمة.

ومن الجدير بالذكر، أن أول دراسة أثرية في موقع الحفريات بدأ عام 2004، عندما عثر مزارع على آثار بشرية قديمة خلال بحثه عن مأوى لأغنامه.