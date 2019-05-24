اللد: إصابة شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، مساء الجمعة، بجراح خطيرة جرّاء تعرّضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد.

وقالت مصادر صحافية إن الشاب عربي من سكان المدينة، يبلغ من العمر 36 عامًا، وتعرّض لإطلاق نار في شارع "هايرز" في المدينة.

ونقل الشاب لتلقّي العلاج في مشفى صرفند "أساف هروفيه"، في حين بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق بملابسات الجريمة.

وتشهد مدينة اللد النسبة الأعلى في جرائم القتل في المدن العربيّة في البلاد، إذ سُجّلت منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 5 جرائم قتل سقط فيها كل من ثابت الباز، وغانم حناوي، وسالم الفقير، وديانا أبو قطيفان ونجلاء العموري.

ويأتي استفحال جرائم القتل في البلدات العربية في ظل غياب سلطة إنفاذ القانون بالمجتمع العربي واتساع فوضى السلاح وارتفاع في عدد جرائم القتل، بسبب تقاعس الشرطة بمكافحة العنف والجريمة، وتحريض الشرطة على العرب واتهام الضحية بعدم التعاون لفك رموز جرائم القتل.