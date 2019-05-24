انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابات في انفجار وسط ليون الفرنسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 09:50 مساءً - أصيب 8 أشخاص، مساء الجمعة، في انفجار مجهول المصدر في شارع للمشاة وسط مدينة ليون الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن النيابة، ترجيحها فرضية الطرد المفخخ في الانفجار.

وطوقت الشرطة مكان الانفجار وطلبت من المارة الابتعاد عن المنطقة.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "بروغريس" المحلية إنه وفقاً للمعلومات الأولى، انفجرت عبوة ناسفة في شارع "فيكتور هوغو" بمدينة ليون.