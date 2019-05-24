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شرطة بغداد تعتقل ثمانية بائعي مشروبات كحولية وسط العاصمة

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وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات سرية سوات /طوارئ القيادة، تمكنت من القبض على ثمانية مخالفين لبيعهم مشروبات كحولية واغلاق محل للبيع وسط العاصمة".

واضافت انه "تم ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بحوزتهم"، مشيرة الى ان "ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة بغداد بإغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية والتشديد على مراقبتها أثناء شهر رمضان المبارك".


واعلنت قيادة شرطة بغداد، في 19 ايار 2019، عن اتخاذها اجراءات بشأن محلات بيع المشروبات الكحولية والافطار العلني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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