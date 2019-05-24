واضافت انه "تم ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بحوزتهم"، مشيرة الى ان "ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة بغداد بإغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية والتشديد على مراقبتها أثناء شهر رمضان المبارك".
واعلنت قيادة شرطة بغداد، في 19 ايار 2019، عن اتخاذها اجراءات بشأن محلات بيع المشروبات الكحولية والافطار العلني.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بغداد تعتقل ثمانية بائعي مشروبات كحولية وسط العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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