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إخماد حريقين بمساحة 30 دونماً في دمشق

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ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الدفاع المدني في دمشق العميد آصف حبابة قوله، إن "النيران اندلعت في مساحة تقدر بـ 20 دونما من الأعشاب اليابسة في محيط مشفى تشرين بمنطقة برزة، في الوقت ذاته اندلع حريق آخر في محيط ضاحية الأسد السكنية على امتداد 10 دونمات".

 

وأضاف حبابة إن "سرعة وصول الآليات إلى منطقتي اندلاع الحريقين كان لها الأثر بالحد من توسع دائرة النيران"، لافتا إلى أن هبات نشطة من الهواء تزامنت مع اندلاع الحريقين، الأمر الذي صعب من مهمة عناصر الدفاع المدني الذين أخمدوا الحريقين بشكل كامل.

 

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وأخمدت عناصر من فوج إطفاء ريف دمشق، حريقين في منطقتي صحنايا وحرستا، ألحقا أضرارا مادية بأراض زراعية من أشجار الزيتون ومحصول الشعير.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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