- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالجمعة 2019/5/24 11:00 مساء بتوقيت أبوظبي
طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي
قالت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية إن القوات نفذت، الجمعة، ضربات ناجحة على معاقل التنظيمات الإرهابية والمليشيات الإجرامية بمحاور القتال بالعاصمة طرابلس.
وأضافت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الضربات دمرت معاقل المليشيات في محور وادي الربيع/عين زارة وأجبرتها على التقهقر، كما نجحت في تدمير مدرعتين و3 دبابات ومبنى كان يستخدم نقطة تمركز للقناصة.
وفي سياق متصل، نعى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية العميد مسعود الضاوي، الذي استشهد في محور العزيزية، في وقت مبكر الجمعة.
وتابع البيان أن الضاوي استشهد وهو يقاتل من أجل القضاء على الإرهاب.
وناشد البيان أبناء القبائل الليبية في معركة "الشرف والكرامة" بأن "لا يستمعوا لمحاولات أبواق الفتنة الإخوانية من خلال الصفحات المزورة باسم القوات المسلحة والقيادة العامة لإشاعة الفوضى والفتنة بين الليبيين، مؤكدين أن القوات المسلحة ستواصل نضالها حتى تنعم ليبيا بكامل سيادتها".
وأوضح أن قوات الجيش الليبي قضت على عدد من عناصر المليشيات في المعارك الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس.
وأشار البيان إلى أن قتلى المليشيات هم عنصران من مصراتة وآخران من طرابلس و8 من مدينة الزاوية، و3 من صرمان وصبراتة وجنزور.
وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الليبي يدمر آليات ودبابات لمليشيات طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.