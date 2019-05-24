الشرطة الفرنسية تبحث عن منفذ تفجير ليون

قال مسؤولون فرنسيون، الجمعة، إن الشرطة تبحث عن شخص مشتبه به في تفجير حقيبة ملغومة بمدينة ليون في وسط البلاد ما أسفر عن إصابة 13 شخصا.



وقالت مصادر بالشرطة ورئيس بلدية المدينة دينيس بروكلييه إن المشتبه به ظهر في تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبل وقت قصير من وقوع الانفجار.

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وكان مسؤولون بوزارة الداخلية قالوا في بادئ الأمر إن 8 أشخاص أصيبوا لكن مصادر بالشرطة قالت في وقت لاحق إن المصابين 13 دون إصابات خطيرة.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

وقال مسؤولون إن مدعي باريس لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقا في الحادث مشيرين إلى أن الشرطة تتعامل مع الانفجار باعتباره شروعا في القتل.