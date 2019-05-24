فرنسا.. 13 جريحا بانفجار في شارع للمشاة بمدينة ليون

هز انفجار عنيف مدينة ليون الفرنسية اليوم الجمعة، أيار 24، 2019. وقالت وسائل إعلام إن الانفجار وقع في شارع للمشاة بمدينة ليون الفرنسية. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة 13 شخصا بعضهم في حالة حرجة. ولفتت إلى أن الانفجار مايزال غامضا حتى لحظة كتابة الخبر فيما رجَّحت الداخلية فرضة الطرد المفخخ. وتابعت أن الشرطة الفرنسية تمشط موقع انفجار ليون بحثا عن عبوات ناسفة.

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