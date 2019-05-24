شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: أشعر بالأسى من أجل رئيسة الوزراء البريطانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، إنه يشعر بالأسى من أجل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي قالت إنها ستستقيل بعد أن أخفقت في تنفيذ انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترمب في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض أن ماي إمرأة عظيمة بذلت قصارى جهدها وأنه سيقابلها أثناء زيارته لبريطانيا الشهر القادم.