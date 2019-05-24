شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن الهجوم على ناقلات نفط في الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

اتهم الجيش الأمريكي اليوم (الجمعة)، الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات هذا الشهر، ووصفها بأنها نفذت في إطار «حملة» من طهران دفعت الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات في المنطقة.

وقال مدير الأركان المشتركة الأميرال مايكل جيلداي «نحن ننسب الهجوم على الملاحة في الفجيرة إلى الحرس الثوري الإيراني»، مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلصت إلى أن الألغام اللاصقة المستخدمة في الهجوم تعود للحرس الثوري.

جاءت التصريحات خلال إفادة صحفية في البنتاغون لإعطاء تفاصيل عن خطط الولايات المتحدة لإرسال 900 جندي إضافي، بينهم مهندسون، للشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الأمريكية إضافة إلى تمديد بقاء نحو 600 جندي آخرين لتشغيل أنظمة صواريخ باتريوت.