شكرا لقرائتكم خبر عن طرد ملغوم يثير الفزع وسط ليون.. ماكرون: «هجوم بلا قتلى» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)قال مسؤولون فرنسيون إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا اليوم (الجمعة).
وقع الانفجار في نحو الساعة 5.30 مساء اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة مخصصة للمشاة بأحد شوارع المدينة.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بأنه «هجوم» لم يسفر عن سقوط قتلى.
وذكرت قناة تلفزيون بي.إف.إم أن عدد المصابين عشرة بينهم طفل.
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