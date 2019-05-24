انفجار في شارع للمشاة بليون الفرنسية

اليوم الجديد
وقع انفجار في شارع للمشاة في ليون الفرنسية، مساء اليوم، وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.
وقالت متحدثة باسم النيابة لـ"فرانس برس": "نرجح في الواقع فرضية الطرد المفخخ"، مؤكدة معلومات للصحافة المحلية في حين توجه النائب العام في ليون نيكولا جاكي إلى المكان.
وكانت حصيلة أولية رسمية للسلطات المحلية، أشارت إلى "ثمانية جرحى إصاباتهم طفيفة".
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بـ"الهجوم".
وقال: "ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم" دون...
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