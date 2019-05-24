انفجار في شارع للمشاة بليون الفرنسية

اليوم الجديد

وقع انفجار في شارع للمشاة في ليون الفرنسية، مساء اليوم، وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

وقالت متحدثة باسم النيابة لـ"فرانس برس": "نرجح في الواقع فرضية الطرد المفخخ"، مؤكدة معلومات للصحافة المحلية في حين توجه النائب العام في ليون نيكولا جاكي إلى المكان.

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وكانت حصيلة أولية رسمية للسلطات المحلية، أشارت إلى "ثمانية جرحى إصاباتهم طفيفة".

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بـ"الهجوم".

وقال: "ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم" دون...