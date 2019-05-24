قوى الأمن تعلن تعديل أوقات سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بناءً على قرار وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، تُعدّل أوقات سير الشاحنات في محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، لتصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 لغاية الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من الاثنين حتى الجمعة، والباقي دون تعديل"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم والتقيد بالأوقات المذكورة وبتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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