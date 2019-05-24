طقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الكتل الهوائية الحارة تنحسر عن الحوض الشرقي للمتوسط ليل الجمعة - السبت ويتحول ​الطقس​ الى ربيعي معتدل حتى يوم الاثنين.

وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات مساءً.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع تشكّل ضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارةبشكل محدود.