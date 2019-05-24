أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن الكتل الهوائية الحارة تنحسر عن الحوض الشرقي للمتوسط ليل الجمعة - السبت ويتحول الطقس الى ربيعي معتدل حتى يوم الاثنين.
وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات مساءً.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع تشكّل ضباب على المرتفعات.
الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارةبشكل محدود.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.