الحاج حسن: عيد المقاومة والتحرير مناسبة مفصلية من تاريخ الأمة العربية والإسلامية

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​حسين الحاج حسن​ الى أن "25 أيار عام 2000 هو يوم من أيام ​لبنان​ والعرب الخالدات. ​عيد المقاومة والتحرير​ مناسبة مفصلية من تاريخ الأمة العربية والإسلامية، وذاكرة وطن هزم ما كان يقال عنه "​الجيش​ الذي لا يقهر".

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