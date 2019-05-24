أسامة سعد وعبد الرحيم وحسن مراد جالوا في صيدا وزاروا المعالم الأثرية

ذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، في بيان، أنّ "سعد رافق رئيس "​حزب الإتحاد​" النائب ​عبد الرحيم مراد​ ونجله وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في جولة في أحياء ​صيدا القديمة​، حيث زاروا المعالم الأثرية وشاهدوا النشاطات الرمضانيّة".

ولفت سعد مرحّبًا بهما وبالوفد المرافق، إلى "أنّنا نشاهد أجواء جميلة من الفرح والألفة بين أبناء المدينة وجوارها وكلّ المناطق اللبنانية الّذين يأتون إليها للاستمتاع، ونحن نرى السطح والسطح جميل، وعلينا أن نرى أيضًا قاع المدينة".

من جهته، ركّز النائب مراد على أنّ "الحركة الجماهيرية في صيدا هي دليل على خير. هناك أمل كبير بأن تتحسّن الأوضاع الاقتصادية، وأتمنّى أن تنتقل الأجواء الرمضانيّة وأجواء الفرح إلى كلّ المناطق اللبنانية"، منوهًّا غلى "أنّني أهنئ القيّمين على تنظيم هذه النشاطات في صيدا الّتي عكست أجواء التآخي بين أبناء المنطقة. كما أتمنّى أن يتمّ التعجيل بإقرار ​الموازنة​".

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وبعد الجولة، دعا سعد ضيوفه إلى حفل سحور في صيدا القديمة.