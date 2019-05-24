حميدتي: قواتنا ستظل موجودة للقتال ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن

أكّد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان "أننا ندين الاعتداءات الحوثية على خطي النفط في السعودية"، مشيرًا إلى أن "قواتنا ستظل موجودة للقتال ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن"، مضيفًا: "نشكر السعودية لدعمها الاقتصادي المتواصل للسودان".
وكان حمدان المعروف بـ"حميدتي" قد التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس في جدة وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك استعرضا مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.
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