حكومة إسبانيا بعد استقالة ماي: منع "بريكست" بدون اتفاق بات شبه مستحيل

شدّدت الناطقة باسم ​الحكومة الإسبانية​ إيزابيل سيلا، تعليقًا على إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ استقالتها، على أنّ "في ظلّ هذه الظروف، يبدو حصول "​بريكست​" (خورج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​) بدون اتفاق واقعًا، منعه شبه مستحيل".

وأكّدت أنّ "الحكومة والبرلمان البريطانيين سيتحمّلان وحدهما مسؤولية الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وتداعيات ذلك". وتوقّعت سيلا "صعوبات مستقبلًا"، لافتةً إلى أنّ "خروج بريطانيا غير المنظّم من التكتل كما هو متوقّع يعدّ مثالًا واضحًا على ما يمكن أن يحدث في حال تركنا أنفسنا ننجر للمواقف المتطرفة".

وكانت قد أعلنت ماي في خطاب اليوم الجمعة "أنّها ستستقيل من رئاسة الحزب المحافظ في السابع من حزيران المقبل، بينما ستبقى في منصب رئيسة وزراء لتصريف الأعمال إلى حين انتخاب الحزب بديلًا منها".