حقوق الإنسان في ليبيا: رجال الإسعاف يتعرضون للاستهداف في طرابلس

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ​ليبيا​ ما يتعرض له عمال المجال الصحي، من استمرار الاستهداف المباشر للمسعفين والأطقم الطبية"، مشيرة إلى أن "العمليات أوقعت العديد من الضحايا والجرحى والمصابين، في صفوف العاملين في المجال الطبي، جراء المواجهات المسلحة بمناطق جنوب غرب ​طرابلس​، التي تتمثل مهمتهم الإنسانية النبيلة في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم".

وطالبت اللجنة الجهات المتحاربة إدراك أن الأطباء ليسوا هدفًا ويجب حمايتهم"، مشددة على أن "تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل "جرائم حرب" صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني".

وجددت اللجنة مناشدتها لجميع جهات النزاع المسلح بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيطها، بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني، الذي تقوم به ​فرق الإسعاف​ والطوارئ، وأطقم جهاز الإسعاف والطوارئ و​الهلال الأحمر​ الليبي.

وطالبت بـ"تسهيل عمل فرق المساعدات الإنسانية، وكذلك ضمان تأمين الممرات الإنسانية الآمنة لإخلاء السكان المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وذلك تماشيا مع القانون الإنساني الدولي".