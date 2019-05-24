الجيش السوري يعثر على مستشفى ميداني أقامه إرهابيون في الحويز بريف حماة

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "عناصر من ​الجيش السوري​ عثروا على ​مستشفى​ ميداني تابع لإرهابيين في بلدة الحويز ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي خلال تنفيذهم عمليات تمشيط في البلدة، يحوي أقنعة واقية من المواد الكيميائية وكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والجراحية"، مشيرة إلى أن "التنظيمات الإرهابية أقامته داخل بناء مركز للري الحكومي، قبيل اندحارها من المنطقة".

وأوضحت أنه "بالإضافة إلى المعدات الطبية وجد في المشفى أجهزة اتصال متنوعة كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية خلال فترة وجودها في البلدة"، لافتة إلى أن "الجيش عثر أيضًا على مركز تابع لمنظمة "​الخوذ البيضاء​"، إضافة إلى مقر في البلدة وبداخله عدد من الوثائق والبيانات بأسماء وعناصر التنظيمات الإرهابية التابعة لما يسمى "درع الأحرار".