بومبيو يلتقي ميركل وماس خلال زيارته ألمانيا في إطار جولة أوروبية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "الوزير مايك بومبيو سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيره الألماني هايكو ماس، خلال جولة أوروبية سيجريها الأسبوع المقبل"، بعدما كان قد ألغى بشكل مفاجئ زيارته إلى ألمانيا مطلع أيار الحالي.
وستشمل جولة بومبيو أيضًا الّتي تبدأ في 30 أيار الحالي وتنتهي في 5 حزيران المقبل، كلّا من سويسرا وهولندا وبريطانيا.
وكان من المقرّر أن يجري بومبيو في 7 أيار زيارة إلى ألمانيا للقاء ميركل، لكنّه عدّل جدول أعماله لزيارة العراق حيث حذّر من تهديدات إيرانية في خضم حملة أميركية لتشديد الضغوط على طهران.
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