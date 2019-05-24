بومبيو يلتقي ميركل وماس خلال زيارته ألمانيا في إطار جولة أوروبية

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنّ "الوزير ​مايك بومبيو​ سيلتقي المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ ونظيره الألماني ​هايكو ماس​، خلال جولة أوروبية سيجريها الأسبوع المقبل"، بعدما كان قد ألغى بشكل مفاجئ زيارته إلى ​ألمانيا​ مطلع أيار الحالي.

وستشمل جولة بومبيو أيضًا الّتي تبدأ في 30 أيار الحالي وتنتهي في 5 حزيران المقبل، كلّا من سويسرا وهولندا وبريطانيا.

وكان من المقرّر أن يجري بومبيو في 7 أيار زيارة إلى ألمانيا للقاء ميركل، لكنّه عدّل جدول أعماله لزيارة العراق حيث حذّر من تهديدات إيرانية في خضم حملة أميركية لتشديد الضغوط على طهران.