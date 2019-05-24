وزير السياحة التونسي: بلادنا أقوى من المغرب ومصر في قطاع السياحة

أكّد وزير ​السياحة​ التونسي روني طرابلسي أن "تونس أقوى من ​المغرب​ ومصر على صعيد السياحة، والتنافس هو مع ​اليونان​ و​إسبانيا​"، مشيرًا إلى أن "هذه الدول كبيرة بالسياحة العالمية، والأرقام التي تأتي إلى تونس فيها تحسن، وذلك من عدد الحجوزات على ​الإنترنت​".

وأوضح طرابلسي أنه "يجب أن نتقدم في الأسواق الكلاسيكية التي ضعفت جدًا في تونس كالسوق الفرنسية والألمانية والإنكليزية والبلجيكية، فيهم ضعف كبير، ونرغب باستعادته"، لافتًا إلى أن "هناك السوق الروسية التي كان فيها تقدم كبير، حيث وصل عدد السياح الروس هذا العام إلى 750 ألف سائح".

وكشف أن "الحفل الديني في الغريبة بجزيرة جربا التونيسية مهم جدا، وهو حفل ديني يهودي في بلاد عربية إسلامية، واليوم في ظل المشكلات الأمنية في العالم والتهديدات الإرهابية، كانت هناك إرادة حكومية وسياسية كبيرة على نجاح هذا الحدث الكبير في جربا، ونجاحه يهم مستقبل السياحة، والنجاح الأمني يعطي ثقة للسياح الذين يزورون تونس، ويعطي ثقة لوكالات السفر الخارجية، لترى نجاح التنظيم الأمني لهذه التظاهرة الخاصة".