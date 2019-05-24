الخارجية الروسية ترفض إصدار تأشيرة لمساعدة كيري السابقة

رفضت ​وزارة الخارجية الروسية​ إصدار تأشيرة دخول ل​فيكتوريا نولاند​ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ​جون كيري​"، مشيرة إلى أنها "مدرجة على القائمة السوداء الروسية ردًا على قوائم العقوبات الأميركية".

وكانت صحيفة ​كوميرسانت​ الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن "نولاند قدمت طلبًا للحصول على تأشيرة روسية لحضور مؤتمر دولي مغلق نظمه المجلس الروسي للشؤون الدولية والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP) وجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS)، في العاصمة الروسية موسكو يومي 20 و21 أيار. ووفقًا لكوميرسانت، فقد كان اسم نولاند مدرجًا على قائمة المشاركين في المؤتمر.

وتشير الصحيفة إلى أن القائمة الروسية السوداء لم تنشر بالكامل على عكس مثيلتها الأميركية، وغالبًا ما يعلم المواطنون الأميركيون حقيقة القيود المفروضة عليهم بعد تقديمهم طلبات الحصول على التأشيرة.

ورفضت السلطات الروسية طلب عدد من أعضاء ​الكونغرس الأميركي​ والسفير الأميركي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول بالحصول على تأشيرات روسية.

وقد أشرفت نولاند خلال عملها في ​وزارة الخارجية الأميركية​ على ملف دول الاتحاد السوفيتي سابقًا، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، قبل أن تترك منصبها فور تنصيب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عام 2017.