وزير الدفاع الأميركي يلتقي نظيره الصيني قريباً

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واشنطن: يلتقي وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان نظيره الصيني على هامش قمة إقليمية في شنغهاي الاسبوع المقبل، وفق ما ذكر مسؤول في البنتاغون الجمعة.
ويبدأ شاناهان الثلاثاء جولة آسيوية من المفترض أن تقوده إلى اندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.
وسيلقي في سنغافورة خطاباً حول الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهادىء والهندي، خلال قمة شنغريلا الإقليمية للامن المعروفة ب"حوار شنغريلا" التي تنعقد كل عام في هذه المدينة-الدولة.
واعلن معهد الدراسات الاستراتيجية على موقع المنتدى أنّ وزير الدفاع الصيني وي فنغ سيكون حاضراً في سنغافورة.
وقال المسؤول في البنتاغون الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "سيكون لنا لقاء على حدة مع وزير الدفاع الصيني في سنغافورة".
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