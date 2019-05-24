ترمب معلقاً على استقالة ماي: "أشعر بالأسى" عليها

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنّه يشعر بالأسى على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها الجمعة بعد فشلها مرة تلو الأخرى في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان.

وقال ترمب في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته في رحلة إلى اليابان "أشعر بالأسى على تيريزا. أنا معجب بها كثيراً. إنها امرأة جيدة".

وأضاف "إنها امرأة جيدة. لقد عملت بكدّ. انها قوية للغاية".