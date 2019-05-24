صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يريد الهدوء مع حماس لشكوكه بقدرات جيشه

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجيش الاحتلال يدعون إلى إنقاذ "حماس" خشية أن يؤدي انهيارها إلى مواجهة شاملة مع إسرائيل، موضحة أن نتنياهو يدرس زيادة كبيرة في قائمة البضائع المسموح بدخولها إلى قطاع غزة، وتوظيف 5000 فلسطيني في محيط غزة، وإنشاء عيادة لعلاج الأورام عند معبر إيرز، مؤكدا أن كل هذا يتم بدعم مالي عربي وعبر ضغط أمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة أنه وبعد انتهاء الاحتفالات بما يسمى "يوم الاستقلال" ومسابقة الأغنية الأوروبية فأن إسرائيل وحماس أمام خيارين إما هدوء طويل الأجل أو مواجهة عسكرية في غضون بضعة أشهر، مؤكدة أنه لا يوجد طريق ثالث، وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يريد الهدوء مع حماس بسبب شكوكه في قدرات جيش الاحتلال على جلب ثمار من خلال الحرب على القطاع.

وزعمت الصحيفة إلى أن حماس تخشى من أن ينتفض أهالي القطاع على الحركة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، لذلك فأنها مستعدة لشن ضربات على إسرائيل، إذا ما استمر الحصار، لكنها في الوقت نفسه، أكدت أن الحركة ستعمل على تخفيف التصعيد في حال رفع الاحتلال الحصار عن القطاع، وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المحادثات مع المسؤولين في غزة تشير إلى أن مطالب حماس هذه الأيام أساسية للغاية، أي في كل شيء من شأنه تحسين مستوى معيشة سكان القطاع على الفور وتهدئة الشارع في غزة.