شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممدوح الحسينى: تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى يقضى على البيروقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجه الدولة نحو تفعيل نظام الدفع الإلكترونى فى كل الخدمات التى تقدم للمواطنين خطوة جيدة ستحدث طفرة ونقلة نوعية فى سرعة وسهولة إنجاز الخدمات.

وأضاف "الحسينى"، لـ"الخليج 365"، أن التحول إلى النظام الإلكترونى مع ميكنة جميع الخدمات الحكومية سيقضى على الروتين والعشوائية والبيروقراطية.

وأشار "الحسينى"، إلى ضرورة ميكنة جميع الخدمات فى كافة الجهات والمصالح الحكومية، مع الاهتمام بإعداد قاعدة بيانات فى كل المجالات والخدمات.

جدير بالذكر، أن الحكومة بدأت تعميم وتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى، وكانت آخر الإجراءات التى اتخذتها هى موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى.