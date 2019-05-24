أجواء استثنائية بين جماهير الترجي التونسي قبل نهائي الأبطال أمام الوداد-فيديو

فيديو: حسام أديب

بالأهازيج والشعارات، تسلحت جماهير الترجي الرياضي التونسي ساعات قليلة قبل قمة نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا التي تضعهم في مواجهة أمام الوداد الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بداية من الساعة العاشرة مساءً، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

عشاق وأنصار الترجي الرياضي، التقاهم “اليوم 24” بمدينة الدارالبيضاء ساعات قبل موعد النهائي الذي يستضيفه مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهم في طريقهم إلى مركب الأمير مولاي عبد الله، لدعم بطل النسخة الماضية من مسابقة “تشامبيونز ليغ”.

واعتبر الأنصار بأن “الخاوة” بينهم وبين الحماهير المغربية تبقى أسمى، مؤكدين على أن الأفضل سينتصر بالميدان بالتأكيد، وسيكونون أول المهنئين له، في تأكيد على الروح الرياضية العالية بين الطرفين.

Advertisements

في المقابل سيكون عشاق وأنصار الكرة الوطنية والمغاربية على موعد مع النهائي، انطلاقاً من الساعة العاشرة مساءً، عندما يحل الترجي ضيفاً على الوداد في قمة ذهاب أرقى المسابقات القارية بإفريقيا، في حين حسم اللقب سيكون في ملعب رادس الأولمبي، الجمعة المقبلة، بين الطرفين.