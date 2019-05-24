“ليتقبل الله صيامي”.. نصائح للطلاب الممتحنين في رمضان – فيديو

فيديو: حسام أديب في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يخاطب الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، الطلاب والتلاميذ الممتحين خلال شهر رمضان. ويرى الراجعي في حلقة، اليوم الجمعة، أن الصيام ليس عذرا يمنع من اجتياز الامتحان، ولا مانعا من المذاكرة، وإنما محفز، يضيف المتحدث، للمزيد من الجد والاجتهاد، داعيا بالنجاح والتوفيق للطلبة المقبيلن على إجراء الامتحانات، خلال الشهر الجاري.

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