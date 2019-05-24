مندوبية التامك: أعمال الشغب المتداولة على “فيسبوك” قديمة وتعود لـ2016

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حصول أي أعمال شغب في سجن الدار البيضاء، بعدما انتشر مقطع فيديو على موقع اليوتيوب، لأحداث قيل انها وقعت في سجن عين السبع.

وأوضحت المندوبية اليوم الجمعة، إن الفيديو المتداول حاليا يخص الأحداث التي شهدها مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع شهر يونيو 2016 بسبب أعمال الشغب التي قام بها نزلاء هذه المؤسسة آنذاك، ولا يتعلق بأية أحداث راهنة تخص أيا من المؤسسات الكائنة بالمركب السجني عين السبع بالدار البيضاء.

وأضافت المندوبية أن هذه المؤسسات التي سبق لها عن كانت مسرحا للأحداث، تسير حاليا بشكل عادي ولم تحصل بها أية أحداث شغب، بل هي تستقبل مجموعة من الأنشطة الإدماجية الخاصة بشهر رمضان.

واستنكرت المندوبية الترويج لهذا الشريط على أنه مصور حديثا دون الإشارة إلى تاريخه وسياقه، معتبرة أن هذا الترويج يهدف إلى خلق البلبلة وتغليط الرأي العام.