للمرة الثانية في أسبوع واحد.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل عائلات معتقلي “حراك الريف”

للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أمهات وأفراد عائلات عدد من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

اللقاء الذي تم أمس الخميس واليوم الجمعة، والذي احتضنه مقر معهد “ادريس بنزكري” لحقوق الإنسان بالرباط، يقول المجلس إن غايته الاستماع لأمهات وعائلات المعتقلين وظروفهم والتفاعل معهم بخصوص وضعية المعتقلين ومتابعة أوضاعهم.

ويأتي هذا اللقاء بعد ذلك الذي انعقد بداية هذا الأسبوع مع وفد جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين، وهو الوفد الذي ترأسه أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف المعتقل في سجن رأس الماء ناصر الزفزافي.

يشار إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع جمعية “ثافرا” لعائلات معتقلي حراك الريف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة أمينة بوعياش، مثل حدثا رأى فيه الكثيرون نقطة تحول في التعاطي مع قضية معتقلي حراك الريف، وسط حديث عن احتمال توفر المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، على ضوء أخضر للدخول في وساطة في هذا الملف.