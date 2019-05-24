مسؤول أميركي: إيران تقف وراء هجومي الفجيرة وبغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون)، اليوم، الجمعة، إنّ إيران تقف وراء الهجمات الثلاث الأخيرة في المنطقة، ومن بينها هجوما ببغداد والفجيرة.
وأضاف المسؤول الأميركيّ أنّ هجوما بغداد والسعودية تقف وراءهما أذرع طهران، في إشارة إلى الحوثيين وميليشيات عراقيّة مسلّحة، "أما هجمات الفجيرة فنعزوها إلى الحرس الثوري الإيراني".
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