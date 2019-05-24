شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص بانفجار في مدينة ليون الفرنسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:37 مساءً, 24 مايو 2019 م المناطق - وكالات أصيب ثمانية أشخاص بجروح إثر انفجار وقع اليوم في مدينة ليون شرق فرنسا.

ورجحت النيابة الفرنسية بأن التفجير ناجمٌ عن طرد مفخخ في منقطةٍ للمشاة، وتم على إثره إخلاء المنطقة وتتطويقها أمنيًا، والبدء بعمليات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

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