وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من اهالي كربلاء تظاهروا، اليوم، وسط المدينة.
واضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بأبعاد الحرب الاقليمية عن العراق وابداء السلام للمنطقة.
واضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بأبعاد الحرب الاقليمية عن العراق وابداء السلام للمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر المئات يتظاهرون وسط كربلاء ويطالبون بابعاد الحرب الاقليمية عن العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.