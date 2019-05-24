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المئات يتظاهرون وسط كربلاء ويطالبون بابعاد الحرب الاقليمية عن العراق

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وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من اهالي كربلاء تظاهروا، اليوم، وسط المدينة.

واضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بأبعاد الحرب الاقليمية عن العراق وابداء السلام للمنطقة.

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