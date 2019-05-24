المئات يتظاهرون وسط كربلاء ويطالبون بابعاد الحرب الاقليمية عن العراق

وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من اهالي كربلاء تظاهروا، اليوم، وسط المدينة.

واضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بأبعاد الحرب الاقليمية عن العراق وابداء السلام للمنطقة.

