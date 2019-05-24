البنتاغون يحمّل الحرس الثوري مسؤولية الهجمات على ناقلات النفط قبالة الإمارات

وقال الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة خلال إفادة صحفية في "البنتاغون" :"نحن ننسب الهجوم على الملاحة في الفجيرة إلى الحرس الثوري الإيراني". وأضاف جيلداي، أن "وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خلصت إلى أن الألغام اللاصقة المستخدمة في الهجوم تعود للحرس الثوري".



وأشار إلى "خطط الولايات المتحدة لإرسال 900 جندي إضافي، بينهم مهندسون، للشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الأمريكية إضافة إلى تمديد بقاء نحو 600 جندي آخرين لتشغيل أنظمة صواريخ باتريوت". وأشار إلى "خطط الولايات المتحدة لإرسال 900 جندي إضافي، بينهم مهندسون، للشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الأمريكية إضافة إلى تمديد بقاء نحو 600 جندي آخرين لتشغيل أنظمة صواريخ باتريوت".

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